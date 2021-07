АМКУ отменил разрешение приобрести долю в "Харьковоблэнерго" кипрской компании Новинского

В Комитете решение объяснили недостоверностью информации в документах.

Антимонопольный комитет (АМКУ) отменил свое решение о предоставлении разрешения компании "Smart Holding (Cyprus) Ltd" бизнесмена и нардепа Вадима Новинского на приобретение приобретение доли в "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что 22 июля 2021 года Антимонопольный комитет Украины отменил решение Комитета от 28 января 2021 года № 51-р о предоставлении разрешения компании "Smart Holding (Cyprus) Ltd" (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций акционерного общества "Харьковоблэнерго". В документах "Smart Holding" нашли несоответствие.

"Заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 года №51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании "Lovitia Investments Ltd" (новое название компании — "Smart Holding (Cyprus) Ltd"). В прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании "Lovitia Investments Ltd" на представительство интересов АО "Харьковоблэнерго" и предоставления им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении АО "Харьковоблэнерго". Таким образом, вся информация, представленная в заявлении относительно АО "Харьковоблэнерго" не может считаться достоверной информацией", — объяснили в АМКУ свое решение.

Там добавили, что именно недостоверная информация стала основанием для отмены решения о разрешении на приобретение акций "Харьковоблэнерго".

Напомним, в феврале 2021 года "Smart Holding (Cyprus) Ltd" Вадима Новинского закрыла сделки по приобретению 29,795% акций в компаниях "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт". Пакетом акций в 65% в обеих компаниях владеет государство Украина в лице Фонда госимущества.

Smart Holding — одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр. Предприятия Группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Бенефициаром компании является Вадим Новинский.

