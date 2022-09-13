Amnesty International снова попала в скандал: рассылает открытки с украинцами и россиянами, которые обнимаются

Правозащитная организация Amnesty International снова попала в скандал. На этот раз через открытки, на которых изображены две обнимающиеся фигурки с флагами Украины и России.

Подобные конверты вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Граждане Украины, на чью страну напала Россия и убивает мирное население, не понимают цинизма международной организации.

Подходящие фото распространяются в социальных сетях.

Письмо подписано словами:"Какова цена мирного протеста в России?". Позже стало известно, что эти конверты разработаны для поддержки российской художницы Александры Скочиленко, задержанной в Санкт-Петербурге 11 апреля 2022 года за агитацию против войны. В таких конвертах организация рассылает официальные письма.

Как сообщает Visegrád 24, международная правозащитная организация объявила сбор средств для россиянки Скочиленко. Amnesty International UK призвало прислать от 15 до 45 фунтов стерлингов, чтобы помочь "оказать давление на российское правительство". Примечательно, что в международной организации заявили, что объявили сбор, чтобы освободить "узников совести в РФ".

Пользователи соцсетей оставляют возмутительные комментарии на адресу организации:

"Зачем им отвратительное изображение, на котором обнимаются две фигуры в национальных цветах? Обидно. Где разъяснительная кампания всех невинных людей в Украине, пострадавших от геноцида России? Это выглядит, что для Amnesty International россияне дороже украинцев.

А можно как-нибудь на них подать в суд? Если честно хочется вывести свое недовольство на новый уровень.

Позор Вам! Что именно вы отстаиваете?

Напомним, Amnesty International опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику не только в Украине, но и во всем мире.

В то же время Amnesty подчеркнула, что "такие нарушения никак не оправдывают неспровоцированное нападение России, в результате которого погибли и были ранены бесчисленное количество гражданских лиц".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что для скандального отчета организация Amnesty International использовала свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

"Ответственность лежит на России": Еврокомиссия отреагировала на скандальный доклад Amnesty International

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