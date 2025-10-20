Аналитик назвал истинную цель атак РФ на Покровск: под угрозой месторождения газа и лития

Покровск / © Getty Images

Россия сменила тактику на Покровском направлении и массово применяет бронетехнику, хотя давно этого не делала.

Об этом сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире «Ранок.LIVE».

Эксперт заявил, что причина не столько военная, сколько политическая: Путину нужно срочно создать «картинку» перед встречей с Трампом, чтобы доказать, что нет смысла договариваться с Зеленским.

По словам аналитика, россияне бросают десятки единиц техники, зная, что прорвутся всего 20%. Но этого достаточно, чтобы малые штурмовые группы укрепились в городской застройке. Так произошло во Владимировке, где бои уже идут внутри населенного пункта.

«Наибольшее давление сейчас именно на Покровском и Константиновском направлениях. Под угрозой Покровск, Мирноград и Родинское. Там РФ сосредоточила до 120 тысяч окупантов. Их цель — конкретные месторождения: коксующийся уголь, литий и крупнейшие в Европе залежи сланцевого газа возле Славянска», — отметил он.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что в случае контроля Украины над этими месторождениями у нас есть шанс получить энергетическую независимость. И оккупанты это прекрасно понимают, какие ставки стоят.

