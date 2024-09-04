Аналитики Atlantic Council утверждают, что Запад приближает ядерную войну

Аналитики считают, что Запад недостаточно решительно реагирует на ядерные угрозы России. Они считают, что столь слабая реакция может способствовать ухудшению ситуации и приближению ядерного конфликта.

Кремль объявил о намерении пересмотреть свою ядерную доктрину, это произошло менее чем через месяц после того, как вторжение России в Украину продемонстрировало неэффективность ее ядерных угроз. С начала конфликта президент РФ Владимир Путин регулярно угрожал ядерным оружием, пытаясь снизить западную поддержку Украины.

Об этом сообщает Atlantic Council.

Издание отмечает, что хотя использование Россией ядерного шантажа было неразумным, оно оказалось достаточно эффективным против западных лидеров, не подверженных риску. На самом деле способность Путина запугивать Запад, возможно, стала его величайшим достижением в этой войне.

Несмотря на то, что ядерные угрозы Кремля оказались эффективными против Запада, их влияние на Киев было значительно меньше. Украина неоднократно демонстрировала готовность игнорировать блеф Путина и не беспокоилась о превращении "красных линий" России в реальность. Самый сильный удар по репутации ядерных угроз Кремля нанесла украинская атака на Курскую область России.

После вторжения Украины в Россию, пересекшее все российские "красные линии", Путин решил не обострять ситуацию и не начать ядерный конфликт, а наоборот, пытался снизить значение этого вторжения. Это проявилось в том, что президент Украины Владимир Зеленский использовал слабую реакцию Путина для призыва к отмене ограничений использования западного оружия в России.

Аналитики отмечают, что кремлевские чиновники отдают себе отчет, что вторжение Украины в Россию уменьшило эффективность их ядерных угроз, что, вероятно, побудило их к пересмотру ядерной доктрины. Пока неизвестно, какие именно изменения планируются, но вероятно, что их целью будет возобновление страха и усиление сигнала для союзников Украины. Если Запад подвергнется этим ядерным угрозам, последствия могут быть катастрофическими: это может побуждать Путина и другие авторитарные режимы к применению аналогичной тактики, что чревато новой гонкой ядерных вооружений и выведет мир на опасный уровень международных отношений, где ядерная война станет реальной угрозой.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что использование ядерного оружия для ведения боевых действий недопустимо. В ответ на ядерные угрозы со стороны России Пекин подчеркнул, что ядерную войну нельзя выиграть и призвал все стороны проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков.

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