Аналитики ISW объяснили, почему Россия пошла на очередной обмен пленными

Выбор времени для обмена может быть частью новой информационной кампании.

Российское руководство может быть заинтересовано в проведении обмена военнопленных с Украиной, чтобы показать Россию как Украину, якобы соблюдающую гуманитарные и другие правовые принципы.

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Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что решение об обмене могло быть принято из-за запуска информационной кампании по "отбеливанию" международного имиджа российской армии, отличившейся использованием украинских пленных в качестве живого щита, а также были зафиксированы случаи казней военных ВСУ.

Именно поэтому, по мнению аналитиков ISW, выбор времени для обмена может являться частью новой информационной кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что из российского плена вернулись 230 украинских героев.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, что часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести.

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