Аналитики ISW объяснили причину активизации окупантов в районе Авдеевки

Россиянам будет очень тяжело захватить Авдеевку, поскольку она хорошо защищена, уверены аналитики.

Активизация российских захватчиков в районеАвдеевки не позволит получить стратегическое или тактическое преимущество для армии оккупантов, даже при определенных наступательных успехах.

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Такое мнение выловили аналитики института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что основные усилия захватчики сосредоточили на юго-западе Авдеевки. В результате атак у россиян не получилось взять город в оперативное оцепление.

Кроме того, эксперты отметили, что Россиянам будет очень трудно захватить Авдеевку, поскольку она хорошо защищена.

Также сообщается, что захватчики уже контролируют участки важнейшей дороги "Донецк-Константиновка-Краматорск-Славянск" и других трасс, проходящих вблизи Авдеевки, поэтому гипотетическое захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения для оккупантов в Донецкой области.

Аналитики предполагают, что действия российской армии возле Авдеевки направлены на ковку части украинских войск, чтобы. Они не были опрокинуты на другие участки фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины знали о планах российских захватчиков пойти в наступление на Авдеевки в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска на Бахмутском направлении не оставляют попыток восстановить свои утраченные позиции, потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

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