Аналитики ISW объяснили, зачем оккупанты построили на Донбассе 30-километровый "царь-поезд"

Российские захватчики построили 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированной Донбассе, который должен служить оборонной линией от будущих украинских наступлений.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что российские войска построили в оккупированной Донецкой области 30-километровый барьер, получивший название "царь-поезд". Он скорее всего нужен для обороны от наступления украинских военных.

Эксперты сообщили, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что за последние девять месяцев российские войска построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Аленовки до Волновахи.

Всего русские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.

Вместе с тем в ISW предполагают, что "россияне могли собрать поезд и для других целей".

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель прессслужбы Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал, есть ли угроза наступления россиян на Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят выбить украинские подразделения по плацдармам на левобережье Днепра.

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