Аналитики ISW оценили украинские удары в Крыму: детали

В РФ заявляют о сбитии более 30 дронов.

В ночь на 5 января украинские войска нанесли серию ударов по российским объектам в аннексированном Крыму и Краснодарском крае. Также были уничтожены склады боеприпасов оккупантов вблизи Первомайского на полуострове.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

После атак министерство обороны России заявило, что якобы были сбиты 36 украинских беспилотников над Крымом, один – в Краснодарском крае и ракету "Нептун" в северо-западной части Черного моря. Кроме того, так называемый "глава" Сак Александр Овдиенко заявил, что российские войска отразили масштабную атаку украинского БпЛА вдоль побережья Саки-Евпатория вечером 4 января.

В свою очередь, российские милблогеры утверждали, что украинские беспилотники и ракеты были нацелены на Евпаторию, аэродром в Саках, Керченский мост и Новороссийск в Краснодарском крае.

Между тем в ISW отмечают, что не наблюдала визуального подтверждения украинских ударов по российским целям в ночь на 5 января.

"Эти удары следовали за украинскими атаками вблизи Уютного (к западу от Евпатории) и Евпатории 4 января, которые, как сообщается, поразили по меньшей мере один российский командный пункт. Украинская крымская партизанская группировка "Атеш" заявила, что 4 января украинские войска нанесли удары по украинским войскам. РЛС ПВО и узла связи в Евпатории, отвечающий за координацию операций российской ПВО в оккупированном Крыму", — говорится в отчете американских аналитиков.

Как сообщалось, в ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром "Саки".

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