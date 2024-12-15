Аналитики ISW проанализировали участие войск КНДР в боях на Курщине

Россия начала использовать военные КНДР для проведения штурмов в Курской области.

Способность северокорейского режима учитывать уроки, полученные их военными на войне против Украины, значительно ухудшатся при условии, что истощение солдат будет слишком высоким.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала использовать военных КНДР для проведения штурмов в Курской области. Зеленский заявил, что к участию в подразделения привлекают большое количество военных из КНДР и они уже начали нести серьезные потери.

Президент заявил, что в настоящее время Россия использует северокорейские военные в Курской области, но позже может их задействовать на других участках фронта.

"Это первое заявление украинского официального представителя о том, что северокорейские войска проводят наступательные операции после того, как 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что украинские войска принимают участие в "небольших" столкновениях с северокорейскими войсками". в Курской области", — говорится в сообщении ISW.

Эксперты указывают, что участие северокорейских военных в боях подтверждают и российские провоенные блоггеры. Однако сами аналитики пока не могут это подтвердить, поскольку у них нет доказательств.

"ISW отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, извлеченные в ходе боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих", — заявили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что войска КНДР понесли первые потери на Курщине и с испуга надвохсотили "кадыровцев".

Кроме того, мы ранее информировали, что в СНБО рассказали о ситуации с северокорейскими военными на Курщине.

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