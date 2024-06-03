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Аналитики ISW рассказали, как Украина может прекратить российские террористические бомбардировки авиабомбами

Аналитики ISW рассказали, как Украина может прекратить российские террористические бомбардировки авиабомбами

Украине нужны дополнительные системы ПВО / Фото: Украинский милитарный портал

У Украины есть опыт сбивания носов КАБов, в частности на Авдеевском направлении.

Украине требуются дополнительные западные системы ПВО для отражения российских атак управляемыми авиабомбами, а также разрешение поражать цели на территории РФ.

Об этом говорится в мире Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики напомнили, что недавно десять стран-партнеров частично отменили ограничения на использование своего оружия для поражения целей на территории РФ. Эти решения позволят силам ПВО использовать западные системы для сбивания самолетов на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

Эксперты напомнили, что в феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ достаточно большое количество самолетов противника, которые наносили удары на Авдеевском направлении.

"Способность украинских военных сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне, свидетельствует о возможности повторить такие действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов запускаемыми с воздушного пространства России планерными бомбами", – говорится в отчете ISW.

Также аналитики заявили, что недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что вражеские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат и развернут в регионе два зенитных ракетных комплекса Patriot.

"В последние несколько недель российские войска наносили удары по городу Харьков с помощью планерных бомб (управляемых авиабомб, КАБов. — ред.) и разнообразных ракет. Однако две батареи Patriot на севере Харьковской области будут иметь ограниченную эффективность в защите от российских воздушных ударов без возможности вести огонь по российским самолетам в воздушном пространстве России", — говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский шокировал данными, сколько КАБов Россия сбрасывает в месяц.

Кроме того, мы ранее информировали, что Румыния готова передать Украине Patriot.

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