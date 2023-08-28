Аналитики объяснили, почему нельзя приравнивать коррупцию к госизмене

Реализация этой инициативы может привести к другим негативным последствиям.

Идея президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене может негативно повлиять на будущую евроинтеграцию страны. Ведь это свидетельствует о том, что страна может бороться с коррупцией только засекречивая соответствующие дела.

Об этом сообщили в антикоррупционном движении Transparency International Ukraine.

Если приравнять коррупцию к госизмене, это может плохо повлиять на:

усиление верховенства права Украины;

защиты прав человека.

"Ведь получается, что другим путем, кроме засекречивания дел по коррупции, Украина не может преодолеть эту проблему", — говорится в сообщении.

Также специалисты отметили, что данная инициатива кроет в себе признаки популизма и "борьба с симптомами, а не с болезнью".

"Системные глобальные проблемы нуждаются в таких же системных, а не популистических и точечных решениях. Коррупция – это государственная измена на метафорическом уровне, а не юридическом. Поэтому этот красивый лозунг крайне сложно упаковать в законодательство таким образом, чтобы это не сломило долговременную и комплексную борьбу с коррупцией в Украине в целом", — подчеркнули аналитики.

Более того, СБУ, которой, возможно, передадут полномочия по расследованию дел, связанных с коррупцией, уже занималась этим и фактически безуспешно.

"В 2013 году Украина имела самые низкие показатели в Индексе восприятия коррупции – всего 25 баллов", – отметили специалисты.

В Transparency International Ukraine добавили, что на фоне возможной передачи СБУ коррупционным делам "также возникают оговорки о способности службы избегать влияния, в частности, со стороны президентской вертикали". Соответственно, "аполитичность ее расследований может быть под вопросом".

"В то же время подобные производства предусматривают беспрецедентные ограничения прав граждан, даже в случае, когда речь идет о подозрении в подобных преступлениях. И в судах рассмотрения таких дел продолжаются тоже очень долго", — констатировали в Transparency International Ukraine.

Также, по словам аналитиков, коррупционеры не боятся даже расстрелов

"В конце концов, опыт стран с наиболее строгим наказанием за коррупцию, как, например, Китай, показывает, что даже угроза расстрела за взятки не уменьшает реальный уровень коррупции в стране", — подчеркнули в Transparency International Ukraine.

Между тем, очередной коррупционный скандал с Минобороны продолжается. Там утверждают, что куртки для военных, закупившие в Турции точно были зимними, а не летними, как об этом писали журналисты-расследователи.

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