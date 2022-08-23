"Аналоговнет": ВСУ уничтожили новейшую станцию спутниковой связи "Аурига" с РФ (видео)

Украинские военные уничтожили новейшую мобильную станцию спутниковой связи "Аурига", которая находится только на вооружении российской армии.

Видео уничтожения станции спутниковой связи обнародовал канал "Оперативный ВСУ" в Telegram.

На ролике видно, как украинские защитники наводят на технику оккупантов цель и наносят удар, после чего "Аурига" россиян загорается.

"Эта "аналоговнет" станция находится на вооружении только России, но была замечена в Сирии", — говорится в сообщении.

К слову, "Аурига" – это современная станция защищенной спутниковой связи между командованием и передовыми частями армии. Ее приняли на вооружение России в 2014 году. Станцию несколько раз замечали в Сирии.

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