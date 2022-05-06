Андрей Бедняков о родном Мариуполе: "Я не знаю, что с моей квартирой"

Украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал о своем родном городе Мариуполь и признался, что не знает уцелел ли его дом.

По словам ведущего, пока в городе была связь и находились его знакомые, он получал информацию. Впрочем, сейчас он ничего не знает о родном районе. Говоря о любимых местах в Мариуполе, Бедняков признался, что мечтает вернуться в свою квартиру:

"Мне Мариуполь весь нравится. Конечно, есть какие-то места связанные с тобой больше, какие-то меньше. Самое любимое место – это моя квартира, мой дом, мой двор. Относительно своего района, своей улицы я ничего не знаю, потому что там когда были мои знакомые, я получал какую-то информацию. А теперь уже довольно долго не получаю никакой информации. Что там происходит, я не знаю. Кто-то уехал, а с кем-то нет связи до сегодняшнего дня и это самое сложное", — прокомментировал шоумен в программе "Слава+".

Также он подтвердил, что по улицам Мариуполя ездили громкоговорители и рассказывали, что Киева уже нет, Одессу уже захватили. "Люди вообще без информации были, они не понимали, что происходит", — сказал Бедняков.

Читайте также: