Андрей Хливнюк на фоне военной амуниции станцевал забавный танец и насмешил украинцев

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который с началом полномасштабной войны РФ против Украины пошел в терроборону, показал, что на войне есть место и хорошему настроению.

Так, на странице в Instagram музыкант разместил короткое видео, на котором в форме танцует и поет хит группы Arabesque Midnight Dancer. Свои танцевальные умения с улыбкой и забыв слова Хливнюк демонстрирует на фоне военной амуниции.

Поклонники "Бумбокса" отметили, что Хливнюк в это очень непростое время поднял им настроение и поблагодарили артиста за это: "Спасибо вам за то, что вы делаете. Не прекращайте танцевать и заставлять всех улыбаться", "новый флешмоб", "обожаю за вокал", за юмор и за силу духа", "это хит, танец – уровень Майкл Джексон".

Отметим, что в конце марта Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел. Музыкант получил ранение в лицо. К счастью, жизни Андрея ничего не угрожало. Через несколько дней в больнице исполнитель снова вернулся на передовую.

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