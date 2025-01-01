Андрей Хлывнюк встретил Новый год на фронте и раскрыл, на каком направлении служит

Лидер группы "Бумбокс", украинский певец Андрей Хлывнюк, который с самого начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов, вышел на связь.

Артист сообщил о двойном празднике. Исполнитель на фронте встретил Новый 2025 год. Но не только это праздновал певец. У Андрея Хлывнюка 31 декабря был день рождения. Артисту исполнилось 45 лет.

Кроме того, певец вышел к подписчикам на связь и поблагодарил за поздравление. Кроме того, исполнитель поблагодарил всех, кто донатит средства на благотворительный фонд, которые затем пойдут на покупку FPV. К слову, сам Андрей Хлывнюк сейчас служит на Херсонском направлении, о чем он сообщил в своем Instagram.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Друзья, всех с праздниками зимними. Меня с днем рождения. Привет из прохладной, но нормальной Херсонской области. И это видео благодарности всем, кто написал, похлопал и поздравил с днем рождения. К сожалению, не всем я мог ответить. Спасибо вам огромное за ваше внимание и за помощь на фонд. Сбор на FPV для украинского войска продолжается. Присоединяйтесь, если есть такая возможность Лучшего вам года, чем прошел", - отметил Андрей Хлывнюк.

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