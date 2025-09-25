Андрей Матюха и организация FAST Первая помощь и спецподготовка открыли курсы домедицинской подготовки для спортсменов

Реклама

33 участника из разных спортивных клубов и школ области получили возможность поработать над практическими навыками. Среди них были ученики и наставники областного Центра спортивной подготовки, ДЮСШ им. О. Бутовского, ДЮСШ «Колос», Национальной дефлимпийской сборной, областной организации ФСТ «Спартак» и ФК «Ворскла». Для многих это был первый подобный опыт, ставший важным уроком.

В первые минуты после чрезвычайной ситуации решается, удастся ли спасти жизнь. Во время занятий теория сразу превращалась в практику. Спортсмены отрабатывали действия при остановке дыхания, критическом кровотечении и потере сознания. Благодаря смоделированным сценариям участники чувствовали реальное напряжение и учились действовать быстро и правильно. Теперь в Полтаве есть специалисты, готовые реагировать в критический момент.

Андрей Матюха активно поддерживает идею, что спорт и безопасность должны идти вместе.

«Навыки спасения жизни должны быть базовыми для тренера и спортсмена. Мы убеждены в этом и поддерживаем проведение таких тренингов в разных городах. Полтава стала ещё одним шагом, впереди новые», — говорит Андрей Матюха.

Андрей Матюха развивает культуру безопасности в спорте по всей Украине

Программа Complex распространяется по регионам. Недавно в Ровно занятия прошли на базе областного отделения НОК Украины. Около 20 участников, среди которых тренеры «Инваспорта», представители управления молодежи и спорта, школы высшего спортивного мастерства и программы «Спорт для всех», отрабатывали практические действия в чрезвычайных ситуациях.

В Виннице 28 спортсменов и тренеров национальной сборной по пулевой стрельбе проходили обучение в смоделированных стрессовых условиях. Они учились действовать под давлением, принимать решения быстро и уверенно.

В Черниговской области 60 тренеров по биатлону в тех же условиях осваивали действия при травмах, кровотечениях и опасных состояниях.

К программе присоединились и юные хоккеисты клуба «Морские волки». Они получили базовые знания по домедицинской помощи. Для 24 подростков это стало основой ответственного отношения к спорту.

Студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного также с большим энтузиазмом прошли тренинг и получили практические навыки, дополняющие их спортивную подготовку.

Каждый новый тренинг — это шанс распространить культуру безопасности среди спортсменов и тренеров. Участники отмечают, что практические занятия помогают осознать личную ответственность и укрепить командный дух.

Планы Андрея Матюхи по масштабированию проекта

До конца года организаторы планируют охватить около 1800 участников по всей Украине.

«Тренер формирует характер и результаты спортсменов. Сегодня он должен быть тем, кто может оказать помощь в критический момент. Безопасность спортсменов — это основа. Вместе с FAST мы делаем достойное дело, реализуя эту программу», — подчеркнул Андрей Матюха.

Андрей Матюха вместе с командой работают в этом направлении с 2020 года. Его фонд стремится дать молодежи больше шансов для развития. Андрей Матюха поддерживают спортивные и образовательные проекты, инфраструктуру и новые программы. Запуск курсов по домедицинской подготовке для спортсменов стал следующим шагом во вкладе в развитие украинского спорта.

«Будущее спорта зависит от ответственности за жизнь и здоровье тех, кто тренируется и соревнуется. Людям нужно такое обучение. Мы видим множество положительных отзывов. Мотивированные, мы движемся дальше», — добавил Андрей Матюха.