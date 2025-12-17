- Дата публикации
Андрей Матюха: образование, технологии и молодёжь — как инвестиция в сильную Украину Актуально
Фонд под руководством Андрея Матюхи уже несколько лет развивает направления, которые реально меняют жизнь молодых украинцев: образование, спорт и цифровые технологии. Цель проста — дать детям инструменты, которые помогут им самостоятельно строить будущее.
«Клуб Супергероев» — место, где дети обретают веру в собственные силы
Инициатива действует в рамках программы Favbet Kids, которую реализует фонд под руководством Андрея Матюхи. В 2023 году проект даже отметили на национальном конкурсе коммуникаций и это заслуженно.
«Клуб Супергероев» работает сразу по нескольким направлениям — IT-курсы, «Сила в знаниях» и «Сильнее вместе». Всё это предоставляет реальные возможности для детей.
Сотни подростков занимаются спортом бесплатно. Более 5,5 тысяч школьников получили школьные принадлежности, а дети из семей военнослужащих и переселенцев изучают программирование и открывают для себя мир IT. Всё это благодаря инициативам фонда.
«Такие проекты — это способ дать эмоциональную опору и помочь вырасти поколению, которое мыслит самостоятельно, берёт ответственность и умеет действовать», — говорит Андрей Матюха.
Доступ к технологиям там, где его не было
Еще до начала полномасштабной войны команда Андрея Матюхи взялась за обновление сельских библиотек, превращая их в места с цифровым доступом и живым общением. Вместе с Министерством цифровой трансформации, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией фонд обеспечил библиотеки в 15 областях Украины 4300 компьютерами.
Для жителей маленьких общин это стало настоящим прорывом. Там, где ещё вчера не было даже стабильного интернета, сегодня дети учатся онлайн, взрослые проходят курсы, а библиотеки вновь наполняются людьми.
Эта инициатива о равных возможностях, о том, чтобы каждая община имела доступ к знаниям и развитию, независимо от того, насколько она далеко от столицы.
Андрей Матюха поддержал спортивное наследие
В 2023 году по инициативе Андрея Матюхи на украинском языке вышла биография Дарийо Срны — легендарного хорватского футболиста и бывшего капитана донецкого «Шахтёра».
Издание истории Срны стало способом сохранить дух великих спортивных событий, объединявших миллионы украинских болельщиков.
Образование — не привилегия, а право
Андрей Матюха убеждён, что качественное образование должно быть доступно каждому, независимо от места рождения или социального статуса.
«Мы строим страну, где каждый ребёнок имеет равный шанс на знания и развитие. Образование — это не бонус и не привилегия, а базовое право. Если мы хотим видеть сильную, независимую Украину, нужно начать с простого: дать каждому без исключений возможность учиться и расти», — говорит Андрей Матюха.