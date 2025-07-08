Андрей Матюха открывает доступ к IT-образованию для детей из социально уязвимых категорий

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Это событие стало продолжением образовательного мастер-класса «Билет в IT», который ранее состоялся в Киеве. В рамках программы участники познакомились с 12 направлениями цифровых профессий — от программирования и тестирования до кибербезопасности, UI/UX-дизайна и робототехники. Формат включал практические сессии в мини-группах и живое общение со специалистами. Часть занятий провели старшие ученики GoFriends IT Academy — подростки, уже имеющие опыт в сфере технологий.

Образовательные возможности для детей в рамках благотворительной программы IT Kids

Мастер-класс «Билет в IT» проводится в рамках программы IT Kids, которую фонд Андрея Матюхи реализует с 2023 года. В ее рамках дети из разных регионов Украины получают возможность освоить базовые цифровые навыки. Одним из первых проектов стал курс «Новый Python», организованный совместно с сетью Code Club Украина. Его успешно прошли 352 ребенка, в том числе более 150 — из семей военнослужащих и переселенцев.

Позже стартовал курс по Scratch, в котором приняли участие еще 780 детей. Всего в образовательных программах уже приняли участие более 1100 участников. Все занятия бесплатны и открыты для детей независимо от их социального или географического статуса.

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«Мы убеждены, что доступ к качественному образованию не должен зависеть от места проживания или жизненных обстоятельств. Именно поэтому наши инициативы направлены на создание возможностей для тех, кто обычно их не имеет», — отмечает Андрей Матюха.

После мероприятия все участники получили приглашение присоединиться к летнему учебному лагерю GoFriends IT Academy. В этом формате подростки не только изучают программирование, но и работают над собственными проектами, проходят тестирование и получают шанс попасть в долгосрочные программы Academy.

Привлечение подростков к современному технологическому образованию — один из приоритетных направлений деятельности фонда. Среди предыдущих инициатив — техническая поддержка украинских школ, что позволило детям в пострадавших регионах продолжать обучение несмотря на сложные обстоятельства.