Андрей Матюха поддержал мастер-класс «Билет в IT» в Днепре для детей из уязвимых категорий

На событие собрались 65 детей из разных уголков Украины. Большинство из них — переселенцы, дети военных, сироты и подростки из других социально уязвимых категорий. Для участников мастер-класс стал уникальной возможностью непосредственно познакомиться с IT-сферой и ощутить ее практический аспект.

Дети работали с реальными инструментами, изучали стартапы, маркетинг, веб-дизайн, аппаратное программирование, монтаж видео, управление IT-проектами, моушн-дизайн и визуальный сторителлинг. Каждое занятие сопровождалось практикой и советами наставников.

Финальные кейсы позволили участникам проверить собственные навыки и попробовать себя в командной работе. Часть подростков получила приглашения на бесплатное обучение в IT-лагере GoFriends IT Academy. «Дети продемонстрировали невероятный интерес и ответственность. Финальный логический тест показал высокий уровень подготовки всех участников, что встречается редко. Мы хотим, чтобы каждый получил возможность реализовать себя в сфере IT, развивать навыки и почувствовать, что его идеи важны», — отметили организаторы события.

Андрей Матюха продолжает поддерживать образовательные программы для украинских подростков

Программа IT kids, в рамках которой проходит Build Up, действует с 2023 года. За это время более 1100 детей прошли бесплатное обучение. Курс «Новый Python» освоили 352 участника, среди которых 156 — дети военных и переселенцев. Курс Scratch охватил 780 учеников.