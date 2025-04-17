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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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30
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Андрей Матюха поддержал Охматдет: больница получила систему Thompson для сложных операций Актуально

В столичном «Охматдете» установлена ультрасовременная хирургическая система Thompson, которая уже активно используется в ведущих клиниках мира. Закупку поддержали Фонд Андрея Матюхи и организация Good Donations.

Андрей Матюха поддержал Охматдет: больница получила систему Thompson для сложных операций

Ретракторная система Thompson — это передовое решение для хирургов. Её ключевые преимущества:

  • широкое поле обзора;

  • оптимизация работы хирургов;

  • сокращение времени наркоза для ребёнка;

  • деликатное вмешательство — особенно важно для новорождённых;

  • снижение нагрузки на врача.

Полный комплект обошёлся более чем в 2,2 миллиона гривен. Однако инвестиции в здоровье детей всегда бесценны.

«Мы не сомневались, ведь речь идёт о детях. Это наша общая ответственность — обеспечить врачей качественными инструментами», — подчеркнул Андрей Матюха.

Фонд известен системной помощью в медицинской сфере. Закупка Thompson — не исключение, а продолжение курса на поддержку больниц, особенно тех, что работают с детьми.

В этот раз совместно с Good Donations удалось обеспечить врачей полноценной системой, которая прослужит долгие годы.

Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 операций. Теперь каждая из них станет точнее и безопаснее.

Дата публикации
Количество просмотров
30
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