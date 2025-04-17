Андрей Матюха поддержал Охматдет: больница получила систему Thompson для сложных операций

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Ретракторная система Thompson — это передовое решение для хирургов. Её ключевые преимущества:

широкое поле обзора;

оптимизация работы хирургов;

сокращение времени наркоза для ребёнка;

деликатное вмешательство — особенно важно для новорождённых;

снижение нагрузки на врача.

Полный комплект обошёлся более чем в 2,2 миллиона гривен. Однако инвестиции в здоровье детей всегда бесценны.

«Мы не сомневались, ведь речь идёт о детях. Это наша общая ответственность — обеспечить врачей качественными инструментами», — подчеркнул Андрей Матюха.

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Фонд известен системной помощью в медицинской сфере. Закупка Thompson — не исключение, а продолжение курса на поддержку больниц, особенно тех, что работают с детьми.

В этот раз совместно с Good Donations удалось обеспечить врачей полноценной системой, которая прослужит долгие годы.

Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 операций. Теперь каждая из них станет точнее и безопаснее.