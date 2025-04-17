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- Украина
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Андрей Матюха поддержал Охматдет: больница получила систему Thompson для сложных операций Актуально
В столичном «Охматдете» установлена ультрасовременная хирургическая система Thompson, которая уже активно используется в ведущих клиниках мира. Закупку поддержали Фонд Андрея Матюхи и организация Good Donations.
Ретракторная система Thompson — это передовое решение для хирургов. Её ключевые преимущества:
широкое поле обзора;
оптимизация работы хирургов;
сокращение времени наркоза для ребёнка;
деликатное вмешательство — особенно важно для новорождённых;
снижение нагрузки на врача.
Полный комплект обошёлся более чем в 2,2 миллиона гривен. Однако инвестиции в здоровье детей всегда бесценны.
«Мы не сомневались, ведь речь идёт о детях. Это наша общая ответственность — обеспечить врачей качественными инструментами», — подчеркнул Андрей Матюха.
Фонд известен системной помощью в медицинской сфере. Закупка Thompson — не исключение, а продолжение курса на поддержку больниц, особенно тех, что работают с детьми.
В этот раз совместно с Good Donations удалось обеспечить врачей полноценной системой, которая прослужит долгие годы.
Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 операций. Теперь каждая из них станет точнее и безопаснее.