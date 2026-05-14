Андрею Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю ОПУ Андрею Ермаку.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку . Судья Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.
Какая мера пресечения Ермаку избрала суд
Итак, по делу Андрея Ермака суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.
Кроме того, экс-руководитель ОП должен сдать паспорт для выезда за границу, дипломатические паспорта и другие документы для выезда за границу. Ермак тоже не может общаться с фигурантами дела. В частности, с Алексеем Чернышевым, Тимуром Миндичем и с ворожкой «Вероника Феншуй Офис».
Напомним, ранее Ермаку было официально выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем.
Санкция настоящей статьи достаточно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества .
Что известно о деле «Династия»
Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак стал официальным подозреваемым по коррупционному делу о строительстве элитной недвижимости под Киевом. Информацию официально подтвердили в САП.
По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая «отмыла» 460 миллионов гривен . Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).
Речь идет о возведении четырех частных резиденций площадью около 1000 кв. м любая. Стоимость одного такого дома оценивают в 2 миллиона долларов , а земля под ними стоит свыше 6 миллионов долларов .
Впоследствии, защита Андрея Ермака получила ходатайство об избрании ему меры пресечения. Адвокат отрицает причастность бывшего руководителя ОП к легализации средств и называет подозрение безосновательным .
Кроме этого, НАБУ и САП объявили подозрения еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на отмывании больших сумм денег. В частности, среди подозреваемых — бывший вице-премьер и бизнесмен (фигурант дела «Мидас» в 2025 году). По данным источников СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве и Тимуре Миндиче.
Секретные прозвища: кто есть кто по делу?
Следствие выяснило, что участники проекта использовали кодовые имена для конспирации:
«Хирург» или «R2» – Андрей Ермак . По данным детективов, он лично утверждал дизайн своего поместья даже в разгар войны летом 2022 года.
«Че Гевара» – Алексей Чернышев (эксминистр). Он выступал куратором постройки.
«Карлсон» – Тимур Миндич . Он считается организатором и главным спонсором проекта.
Ермаку инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ). Это особенно трудная статья, предусматривающая длительный тюремный срок.