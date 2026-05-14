Андрею Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд

Андрей Ермак

Реклама

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку . Судья Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Какая мера пресечения Ермаку избрала суд

Итак, по делу Андрея Ермака суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Реклама

Кроме того, экс-руководитель ОП должен сдать паспорт для выезда за границу, дипломатические паспорта и другие документы для выезда за границу. Ермак тоже не может общаться с фигурантами дела. В частности, с Алексеем Чернышевым, Тимуром Миндичем и с ворожкой «Вероника Феншуй Офис».

Напомним, ранее Ермаку было официально выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем.

Санкция настоящей статьи достаточно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества .

Что известно о деле «Династия»

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак стал официальным подозреваемым по коррупционному делу о строительстве элитной недвижимости под Киевом. Информацию официально подтвердили в САП.

Реклама

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая «отмыла» 460 миллионов гривен . Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

Речь идет о возведении четырех частных резиденций площадью около 1000 кв. м любая. Стоимость одного такого дома оценивают в 2 миллиона долларов , а земля под ними стоит свыше 6 миллионов долларов .

Впоследствии, защита Андрея Ермака получила ходатайство об избрании ему меры пресечения. Адвокат отрицает причастность бывшего руководителя ОП к легализации средств и называет подозрение безосновательным .

Кроме этого, НАБУ и САП объявили подозрения еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на отмывании больших сумм денег. В частности, среди подозреваемых — бывший вице-премьер и бизнесмен (фигурант дела «Мидас» в 2025 году). По данным источников СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве и Тимуре Миндиче.

Реклама

Секретные прозвища: кто есть кто по делу?

Следствие выяснило, что участники проекта использовали кодовые имена для конспирации:

«Хирург» или «R2» – Андрей Ермак . По данным детективов, он лично утверждал дизайн своего поместья даже в разгар войны летом 2022 года.

«Че Гевара» – Алексей Чернышев (эксминистр). Он выступал куратором постройки.

«Карлсон» – Тимур Миндич . Он считается организатором и главным спонсором проекта.

Ермаку инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ). Это особенно трудная статья, предусматривающая длительный тюремный срок.

Новости партнеров