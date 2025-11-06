Анджелина Джоли пересекла границу пешком: Politico о деталях неожиданного визита в Украину

Анджелина Джоли / © Associated Press

Актриса и общественный деятель Анджелина Джоли совершила свой второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. Звезда приехала в прифронтовый Херсон в роли посла ЮНИСЕФ. Однако ее необъявленный визит оказался неожиданностью для украинской власти и был омрачен инцидентом с работниками ТЦК, детали которого пока не имеют официального подтверждения.

Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского чиновника.

Пересечение границы пешком

Это был второй визит голливудской звезды в Украину с февраля 2022 года. Раньше актриса посещала Львов. По информации издания, Джоли прибыла в Херсон во вторник, 4 ноября, чтобы увидеть своими глазами линию обороны Украины против российской агрессии.

Однако украинский чиновник сообщил, что Джоли не информировала правительство о своем намерении приехать. Более того, актриса пересекла украинскую границу пешком, без привлечения лишнего внимания.

Инцидент по ТЦК

По данным издания, внимание к команде сопровождения Джоли возникло после инцидента на блокпоста. Источник сообщил, что член команды посла ЮНИСЕФ имел «инцидент с местными военными рекрутерами» и власти выясняют, что именно произошло.

Отдельно Сухопутные войска ВСУ обнародовали, а затем удалили заявление, в котором утверждали, что мобилизованным был именно водитель звезды. Позже военные сообщили журналистам, что они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть детали инцидента.

«Информация, которая распространяется в СМИ, искажена, в настоящее время продолжается расследование и выясняются все обстоятельства», — заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

Николаевский ТЦК подтвердил Politico сам факт инцидента, добавив, что водитель Анджелины Джоли оказался военным резервистом и ему было приказано явиться на военную переподготовку.

Пока неясно, был ли водитель немедленно отправлен на переподготовку, придется ли ему появиться позже. Представитель Анджелины Джоли отказался от комментариев.

Напомним, источники ТСН.ua в Силах обороны не подтвердили мобилизацию члена команды сопровождения Джоли, но и не опровергли это.