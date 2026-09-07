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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове с сыном: что они делали

Анджелина Джоли неожиданно появилась в Харькове. Ее сын тренировался с украинскими военными.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове с сыном

Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове с сыном / © Федерация бокса Украины

Известная актриса Анджелина Джоли во время недавнего посещения по городам Украины посетила Харьков. Вместе со своим сыном Ноксом голливудская звезда побывала в местном боксерском клубе Spadkoyemets, где молодой человек принял участие в тренировке рядом с украинскими военнослужащими.

Об этом сообщила федерация бокса Украины.

В спортивной организации отметили, что визит звездной гости стал неожиданностью для посетителей заведения.

«Обычный тренировочный день в зале вдруг приобрел неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из известнейших актрис мира. Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировки по тайскому боксу», — говорится в публикации.

По словам авторов сообщения, в харьковском боксерском зале «однажды встретились спорт, украинские защитники и одна из самых известных актрис мира».

Напомним, голливудская актриса и гуманитарная деятельница Анджелина Джоли, вероятно, снова приехала в Украину. В течение 29-30 августа звезду якобы видели во Львове, Тернополе, Кременчуге.

Ранее посольство доброй воли ЮНИСЕФ заметили в полтавском ресторане Premier Hotel Palazzo. По всей вероятности, она находилась в городе проездом.

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