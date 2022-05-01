Анджелина Джоли сама захотела приехать в Украину, ООН здесь ни при чем – представитель организации

Анджелина Джоли сама захотела приехать в Украину, ООН здесь ни при чем – представитель организации

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли Украину посетил по собственной инициативе.

Об этом рассказал официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш. По его словам, Джоли выразила желание поехать на запад Украины и поддержать беженцев лично – ее приезд не был организован в рамках гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций:

"Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту", — сказал Солтмарш, передает CBC News.

Анджелина Джоли / Фото Натальи Волосацкой/ТСН

Напомним, что в субботу, 30 апреля, в одном из кафе Львова в спальном районе Сихов заметили голливудскую звезду Анджелину Джоли, которая также является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

Анджелина Джоли / t.me/LeshchenkoS

После этого знаменитость отправилась на львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

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