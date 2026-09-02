Анджелина Джоли снова в Украине: где на этот раз неожиданно заметили актрису

Анджелину Джоли заметили в Полтаве

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В Украине снова заметили голливудскую актрису и общественную деятельницу Анджелину Джоли. В этот раз ее заметили в одном из ресторанов Полтавы. Кадрами со знаменитостью в своем Instagram поделилась местная жительница.

Анджелину Джоли заметили в Полтаве

Посла доброй воли ЮНИСЕФ заметили в полтавском ресторане Premier Hotel Palazzo. По всей вероятности, она находилась в городе проездом.

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Кадры с Анджелиной Джоли опубликовала местная жительница Яна Никитченко, которая пришла в заведение позавтракать перед тренировкой и оказалась за столиком напротив звезды.

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По словам горожанки, Джоли выглядела прекрасно, но сделать общее фото с ней не позволили.

«Мой шок был просто в шоке. Встретить Анджелину Джоли в Полтаве — это какой-то сюжет, который я сама никогда бы не придумала. Ну и, похоже, мне сегодня выпал джекпот», — поделилась впечатлениями украинка.

Она добавила, что ей было сложно овладеть эмоциями от такой встречи и ее руки сами потянулись к телефону, чтобы снять Джоли.

«Я, конечно, пыталась… но руки сами потянулись к телефону. Поэтому тысячу раз извиняюсь, но я немного ее сняла. Ну, а как здесь удержаться», — объяснила женщина.

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На опубликованном видео голливудская актриса общается с мужчиной в футболке с символикой Legacy of War Foundation — международного благотворительного фонда, помогающего гражданским в зонах военных конфликтов.

Факт визита кинозвезды в Полтаву подтвердили источники «Суспільного». Известно, что она остановилась в заведении питания при отеле. Официальных комментариев по поводу цели своего приезда в Украину Анджелина Джоли пока не предоставляла.

Анджелину Джоли снова заметили в Украине

Напомним, в соцсетях и местных Telegram-каналах появилась информация о предполагаемом приезде голливудской актрисы и гуманитарного деятеля Анджелины Джоли в Украину. В течение 29-30 августа сообщалось, что ее якобы видели во Львове, Тернополе, Кременчуге и Харькове.

В частности, тернопольский ресторан «Старий млин» опубликовал видео с камер наблюдения, утверждая, что звезда пришла к ним попробовать борщ. О ее визите также упомянул волонтер Сергей Стерненко.

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Несмотря на опубликованные кадры и фото женщин, похожих на актрису, качество материалов не позволяет достоверно установить ее личность. Пока официального подтверждения визита нет: сама Анджелина Джоли и ее представители никаких заявлений о пребывании в Украине не делали, поэтому говорить о ее приезде как о подтвержденном факте рано.

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