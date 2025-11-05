- Дата публикации
Анджелина Джоли в ТЦК: Сеть взорвалась мемами
Пользователи соцсетей упоминают в своих шутках Лару Крофт и Брэда Питта.
На сообщение о том, что голливудская звезда Анджелина Джолли, которая 5 ноября находилась в Херсоне, якобы приезжала «вызволять» своего охранника из Николаевского ТЦК, бурно отреагировали украинцы в соцсетях.
ТСН.ua собрал самые яркие мемы, которые появились в Сети.
Пользователи соцсетей по поводу этого инцидента вспоминают в своих шутках и самого известного персонажа актрисы — Лару Крофт и ее бывшего мужа Брэда Питта.
Ранее источники ТСН.ua в Силах обороны Украины не подтвердили мобилизацию мужчины, которого называют охранником Анджелины Джолли, но и не опровергли это.
Напомним, в среду, 5 ноября, ряд Telegram-каналов распространил информацию и видео о якобы задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника известной актрисы Анджелины Джоли. Сама актриса якобы тоже прибыла в здание ТЦК помочь охраннику.