Анджелина Джоли в ТЦК: Сеть взорвалась мемами

Мемы про Анджелину Джоли в ТЦК

На сообщение о том, что голливудская звезда Анджелина Джолли, которая 5 ноября находилась в Херсоне, якобы приезжала «вызволять» своего охранника из Николаевского ТЦК, бурно отреагировали украинцы в соцсетях.

ТСН.ua собрал самые яркие мемы, которые появились в Сети.

Пользователи соцсетей по поводу этого инцидента вспоминают в своих шутках и самого известного персонажа актрисы — Лару Крофт и ее бывшего мужа Брэда Питта.

Ранее источники ТСН.ua в Силах обороны Украины не подтвердили мобилизацию мужчины, которого называют охранником Анджелины Джолли, но и не опровергли это.

Напомним, в среду, 5 ноября, ряд Telegram-каналов распространил информацию и видео о якобы задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника известной актрисы Анджелины Джоли. Сама актриса якобы тоже прибыла в здание ТЦК помочь охраннику.