Анджелине Джоли в Украине пришлось идти в ТЦК: как визит в Херсон обернулся скандалом

Голливудская звезда Анджелина Джоли посетила Херсон / © ТСН.ua

Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала с визитом в прифронтовой город Херсон, который находится под постоянными обстрелами.

Это уже второй визит кинозвезды в Украину после начала полномасштабной войны, предыдущий был в апреле 2022 года во Львове, где она посещала детей, раненых во время ракетных ударов, и вынужденных переселенцев.

ТСН.ua собрал все, что известно о приезде Анджелины Джоли на юг Украины.

Анджелина Джоли в Херсоне

Кадрами путешествия популярной американской актрисы на юг Украины, пестрят соцсети. На них голливудская звезда в бронежилете и играет с детьми.

Как сообщают СМИ, вероятно Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией, ведь она является специальным посланником Агентства по делам беженцев международной организации ООН.

По предварительной информации, звезда побывала в херсонских медицинских учреждениях (роддом и детская больница) и пообщалась с маленькими украинцами, которые ежедневно страдают от усиленных обстрелов со стороны государства-террористки РФ.

Также известно, что начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько подарил Анджелине Джоли памятную монету «Херсон», на которой изображена площадь «Свободы» — место митингов во время оккупации, и стела на въезде в город.

Сейчас точная цель визита кинозвезды в прифронтовой город остается неизвестной.

Охранника кинозвезды задержали ТЦК

Впоследствии ряд Telegram-каналов распространил информацию о якобы задержании военнослужащими ТЦК охранника известной актрисы Анджелины Джоли. Сама актриса якобы тоже прибыла в здание ТЦК помочь охраннику.

Об этом в частности сообщил нардеп Алексей Гончаренко в соцсети.

«Про охранника Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать», — написалГончаренко.

Дата публикации 18:39, 05.11.25

В свою очередь Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что мужчина, которого задержали работники ТЦК, является гражданином Украины, кроме того, он не является водителем или личным охранником звезды.

«В списке конвоя Джоли его действительно почему-то нет. С ТЦК его никто не забирал — он все еще проходит ВВК и ждет свое личное дело (по сути находится в ТЦК) каким образом он оказался в этом конвое пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Источники УНИАНуточнили, что происшествие произошло 4 ноября во время проверки лиц на блокпосту возле города Южноукраинск. Там отметили, что у гражданина П., 1992 года рождения отсутствовали военно-учетные документы.

Его сопроводили в отдел Вознесенского районного ТЦК и СП где выяснилось, что у мужчины нет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

По заключению ВВК от июня 2025 года, гражданин П. признан годным для несения службы в тыловых подразделениях, таких как части обеспечения, логистики, связи, медицинские учреждения и учебные центры. Также сообщается, что в настоящее время он готовится к мобилизации.

В то же время как отметили источники ТСН.ua в Силах обороны Украины, мужчину силой не задерживали.

«Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно поехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — сообщил для ТСН.ua высокопоставленный источник в Силах обороны Украины.

Два источника ТСН.ua не подтвердили мобилизацию мужчины, но и не опровергли это.

Сведения о пребывании кинозвезды в ТЦК тоже противоречивы.

«С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет», — сообщили источники ТСН.ua.

Визиты кинозвезды в Украину и поддержка в начале полномасштабного вторжения

Еще в начале полномасштабного вторжения Анджелина Джоли одна из первых поддержала и, вместе с коллегами из ООН, помогала украинцам. Она также неоднократно выражала поддержку Украине на международной арене, обращая внимание на гуманитарный кризис и преступления войны.

Джоли является послом доброй воли ЮНИСЕФ и использует свой статус для привлечения внимания к потребностям украинских детей и семей, пострадавших от войны, а также для поддержки медицинских и социальных программ в Украине.

В апреле 2022-го решилась лично приехать во Львов. Знаменитость тогда успела пообщаться с переселенцами и волонтерами.

Кроме того, Джоли засняли в одном из кафе города, и то фото быстро распространилось по сети и обросло мемами. Ведь парень, который сидел рядом, даже не замечал кто был возле него.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Мемы о Джоли и ТЦК заполонили сеть

Украинцы мгновенно отреагировали на ситуацию с Анджелиной Джоли и ТЦК новой порцией мемов. В частности, пользователи шутят, что мужчина, которого задержали — мог бы быть бывшим мужем актрисы Брэд Питт.

Некоторые предположили, что задержанным мог оказаться парень из львовской кофейни:

Не замедлили появиться и посты о самой Джоли:

