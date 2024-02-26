"Анекдотическая ситуация": УПЦ КП наградила военного, а затем аннулировала медаль, узнав, что тот гей

Недавно патриарх УПЦ КП Филарет отметил медалью за "Жертвенность и любовь к Украине" личный состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди которых был и Виктор Пилипенко – открытый гей.

Награда. Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96

Сам Пилипенко в Facebook сначала прокомментировал, что рад, что "патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил открытого гея и активиста правозащиты за защиту" и что УПЦ КП "кардинально изменили свою позицию по ЛГБТ+ людей".

Реакция Филарета и УПЦ КП

После этого Филарет решил забрать награду у военного. В пресс-службе УПЦ КП отмечают, что Филарет "не знал о греховных склонностях" военного.

"Патриарх Филарет и УПЦ КП... неизменно занимает принципиальную негативную позицию по отношению к содомскому греху, осуждает пропаганду т.н. "однополых браков". Гомосексуальные половые связи являются ложным искажением Богоданной природы человека. Мы благодарим воина Виктора Пилипенко, но не разделяем его греховные предпочтения и агитацию ЛГБТ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Поэтому в УПЦ КП решили, "ввиду открытой пропаганды греховной идеологии... считать церковную награду Виктору Пилипенко – аннулированной".

Реакция военных ЛГБТ

ОО "Военные ЛГБТ+", возглавляемая Пилипенко, в комментарии hromadske заявила, что "пока ЛГБТ+ борются на передовой за Украину с российским нашествием, пещерная доисторическая гомофобия в УПЦ КП влечет общество к ценностям болот, обесценивая вклад ЛГБТ+ военных в победу".

Правозащитный ЛГБТ Центр "Наш мир" вспомнил, что Филарет с 1962 по 1992 год был епископом РПЦ и даже не отрицал, что сотрудничал с советским КГБ.

В организации считают, что "такая дискриминация является дикостью".

Впоследствии сам Пилипенко также прокомментировал историю с аннулированием награды.

Виктор Пилипенко. Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96

"Я даже написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-путеводитель к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований.

Но все оказалось более прозаическим – Филарет просто горстями засевал свои награды как пиар-акцию своей конфессии. Вряд ли он вообще знал, что каждому из бойцов пришлось прожить за два года войны и сколько раз нас чуть не забрала смерть. Сначала пиар. Человек затем. Вот и награду аннулировали — потому что я же для них и не человек совсем", – отметил он.

Для справки. На Объединительном соборе в декабре 2018 года УПЦ КП, УАПЦ и часть УПЦ МП объединились в новую церковную организацию – ПЦУ, впоследствии получившую от Вселенского патриарха Томос об автокефалии (независимость). Однако экс-руководителю УПЦ КП Филарету не понравилось, что он не стал главой новой церкви, поэтому решил выйти из состава ПЦУ и объявил о "восстановлении" УПЦ КП. Его поддержали только два иерарха из России. ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием такого решения не признала.

Сейчас УПЦ КП – это малочисленная структура, почти не имеющая приходов, кроме Владимирского собора в Киеве. Что интересно, несмотря на полномасштабную войну, в России продолжает действовать "Российский экзархат" УПЦ КП, во главе с одиозным митрополитом, восхваляющим в частности в соцсетях российского царя Николая II.

Ранее украинка рассказала, что выходит замуж за ЛГБТ-военного, чтобы обеспечить права его партнера.

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