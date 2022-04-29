Ангары с трупами российских военных забиты "битком": СБУ перехватила разговор оккупанта

Украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Украинская спецслужба обнародовала запись, во время которой российский солдат до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – с ужасом рассказывает захватчик.

Также российский военный не видит высокой цели в своих действиях: "Здесь беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

По словам оккупанта из 67 военных в роте осталось всего 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что "это не их война".

"И это правда. Захватчикам нечего делать на нашей земле! А те, кто думают иначе – пополняют уже и так полные ангары", — подытожили в СБУ.

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