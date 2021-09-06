"Ангел теперь на небе, а виновные среди нас": в Черкассах люди несут цветы к дому, где получил смертельные травмы 7-летний мальчик

"Ангел теперь на небе, а виновные среди нас": в Черкассах люди несут цветы к дому, где получил смертельные травмы 7-летний мальчик

Неравнодушные горожане несут цветы к частному двор бабушки и дедушки мальчика, где он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Жители Черкасс начали сносить лампадки, цветы и игрушки к месту, где 7-летний Андрей получил ужасные травмы, которые привели к его смерти. Мальчика доставили в медучреждение в состоянии комы с многочисленными травмами из дома неродных бабушки и дедушки. Более 2 недели он боролся за жизнь, но безрезультатно.

Об этом сообщают жители Черкасс в соцсети.

"Место, где случилась трагедия ... Люди подходят, кладут игрушки", — написал журналист Назарий Вивчарук.

Фото: Procherk.info

На заборе дома бабушки и дедушки погибшего мальчика неравнодушные горожане расклеили плакаты, где требуют справедливого расследования и наказания виновных в смерти ребенка.

Фото: Procherk.info

"Маленький Андрей должен был жить и радоваться вместе с другими детьми", "Ангел теперь на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд", — написано на плакатах.

Фото: Procherk.info

Напомним, что 7-летний Андрюша умер вчера, 5 сентября, так и не придя в себя после комы в Черкасской областной больнице. Его неродным бабушки и дедушка избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мальчика доставили в больницу с тяжелой травмой головы, отсутствующими частями губы, ушей и полового органа и пролежнями. Родные мальчика рассказали, что он упал с кучи кирпича.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку