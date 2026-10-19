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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ангелине было чуть больше года: РФ убила в парке младенца с мамой и еще одного ребенка: Зеленский о деталях трагедии

Зеленский прокомментировал ужасный удар на Харьковщине — РФ убила в парке двух детей 11 и 1,2 года и 4 взрослых.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар «шахеда» по парку в Харьковской области: Зеленский назвал имена погибших и призвал США не снимать санкции

Удар «Шахеда» по парку на Харьковщине: Зеленский назвал имена погибших и призвал США не снимать санкции / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кровавый российский удар по центральному парку в поселке Новая Водолага на Харьковщине, в результате которого погибли 6 человек, в том числе дети.

Об этом он написал в соцсетях.

По словам главы государства, российский дрон ударил прямо по находившимся в парке вблизи местного кафе гражданским людям.

«Ужасный российский удар на Харьковщине. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли, и среди них дети. Девочка убита в коляске. Ее звали Ангелина, ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025-го… Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет», — отметил Зеленский.

/ © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

/ © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

По его данным, еще 14 человек ранены, среди них еще шестеро детей.

Президент подчеркнул, что за страшными кадрами с места трагедии стоит правда о войне, которую ведет РФ против гражданского населения. Он упрекнул США в том, что нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою войну.

/ © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

«Мы просим не снимать санкции с России, пока убийства не прекратились. Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать все возможное, чтобы мир наступил и чтобы безопасность была гарантирована. Украина хочет мира. Именно Россия все это время настаивает на продолжении убийств. Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить войну. Надо этой силой наконец-то воспользоваться против убийц», — отметил он.

Напомним, что сегодня, 19 октября, РФ ударила по парку в Новой Водолаге на Харьковщине. В результате атаки погибли 6 человек, среди них двое детей, в том числе младенец.

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