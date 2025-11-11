Английский спор по делу ПриватБанка продолжается: Игорь Коломойский готовит апелляцию

Игорь Коломойский готовит апелляцию / © ТСН.ua

В связи с принятым решением Высокого суда Англии и Уэльса по делу по иску ПриватБанка сторона Игоря Коломойского сделала заявление.

В частности, адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак отметил, что "обнародованное решение Высокого суда Англии и Уэльса не является окончательным и не ставит точку в многолетнем судебном процессе".

"Игорь Коломойский намерен воспользоваться своим законным правом и обжаловать его в установленном порядке в соответствии с правилами английского гражданского процесса", - подчеркнул Александр Лысак.

Согласно нормам английского права, сторона, которая не согласна с решением суда, имеет право подать апелляцию непосредственно в Апелляционный суд Англии и Уэльса, даже если Высокий суд отказал в предоставлении разрешения на апелляцию. В этом случае соответствующее ходатайство было заявлено сразу после объявления решения, однако суд первой инстанции его отклонил. Это не ограничивает права ответчиков обратиться непосредственно в апелляционную инстанцию.

По словам адвоката, в настоящее время сторона Игоря Коломойского готовит апелляционную жалобу, которая будет подана в определенный законом срок. Судебный процесс идет, а окончательный результат будет установлен только после рассмотрения всех аргументов в суде апелляционной инстанции.

"Дела такого масштаба и сложности обычно предусматривают несколько уровней судебного контроля. Именно такая процедура обеспечивает соблюдение принципов справедливого разбирательства, являющихся основой английской системы правосудия", - добавил Александр Лысак.

Таким образом, принятое решение не получило окончательного статуса, и стороны продолжают реализовывать свои процессуальные права в рамках предусмотренной процедуры.