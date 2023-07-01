Английский язык для госслужащих: чиновники будут проходить тесты — заместитель председателя комитета ВР

После принятия законопроекта, который закрепит английский как язык международного общения в Украине, украинским чиновникам на руководящих должностях придется подтверждать свое знание английского языка на уровне, достаточном для свободного общения. Для этого планируется проводить специальные тестирования.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

При этом она подчеркнула, что речь не идет об абсолютно всех госслужащих, а в первую очередь о руководящем составе.

"Именно руководящий состав, очевидно, больше будет общаться и с донорами, и с инструкторами... Если мы хотим инвестиций, то не будут за руку инвесторы приводить с собой переводчиков на любую встречу..." — объясняет народная депутат целесообразность такого нововведение.

По словам Евгении Кравчук, от большинства чиновников потребуется уровень В2 (третий из шести уровней языковой компетенции по международной системе, позволяющий свободно общаться с носителями языка, — ТСН.ua ).

"Возможно, более высокий уровень нужно будет [введен] для чиновников категории А, то есть руководителей государственных предприятий, госсекретарей и так далее... А для низших должностей возможно будет более простой уровень знания...", — сообщила она.

Для надлежащего овладения английским языком, отметила Кравчук, будет определен переходный период — от двух до четырех лет согласно разным категориям, а для чиновников, работающих в секторе безопасности и обороны, обязанность выучить английский будет отсрочена до времени, когда закончится действие военного положения.

“В любом выпаде чиновнику нужно будет подтвердить [знание английского языка] через прохождение определенного теста… Опыт организации тестирований есть у Министерства образования, потому что чиновники сдают тесты на знание украинского языка. Потому подобные тесты будут разработаны именно для английского языка”, — сообщила Евгения Кравчук.

Замглавы профильного комитета ВР отметила, что Минцифры сейчас работает над бесплатными онлайн курсами для изучения английского языка.

“Все-таки государство должно создать условия для лучшего доступа и во взрослом возрасте… Будет программа поддержки. Я думаю, что это будет программа определенных ваучеров для того, чтобы пойти на курсы или выучить онлайн", — отметила она.

Напомним, в законопроекте №9432 "О применении английского языка в Украине" определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.

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