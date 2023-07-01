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Английский язык для госслужащих: чиновники будут проходить тесты — заместитель председателя комитета ВР

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Английский язык для госслужащих: чиновники будут проходить тесты — заместитель председателя комитета ВР

Украинским чиновникам на руководящих должностях придется подтверждать свое знание английского языка

Знание английского языка будет необходимо прежде всего для руководящего состава государственных структур.

После принятия законопроекта, который закрепит английский как язык международного общения в Украине, украинским чиновникам на руководящих должностях придется подтверждать свое знание английского языка на уровне, достаточном для свободного общения. Для этого планируется проводить специальные тестирования.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

При этом она подчеркнула, что речь не идет об абсолютно всех госслужащих, а в первую очередь о руководящем составе.

"Именно руководящий состав, очевидно, больше будет общаться и с донорами, и с инструкторами... Если мы хотим инвестиций, то не будут за руку инвесторы приводить с собой переводчиков на любую встречу..." — объясняет народная депутат целесообразность такого нововведение.

По словам Евгении Кравчук, от большинства чиновников потребуется уровень В2 (третий из шести уровней языковой компетенции по международной системе, позволяющий свободно общаться с носителями языка, — ТСН.ua ).

"Возможно, более высокий уровень нужно будет [введен] для чиновников категории А, то есть руководителей государственных предприятий, госсекретарей и так далее... А для низших должностей возможно будет более простой уровень знания...", — сообщила она.

Для надлежащего овладения английским языком, отметила Кравчук, будет определен переходный период — от двух до четырех лет согласно разным категориям, а для чиновников, работающих в секторе безопасности и обороны, обязанность выучить английский будет отсрочена до времени, когда закончится действие военного положения.

“В любом выпаде чиновнику нужно будет подтвердить [знание английского языка] через прохождение определенного теста… Опыт организации тестирований есть у Министерства образования, потому что чиновники сдают тесты на знание украинского языка. Потому подобные тесты будут разработаны именно для английского языка”, — сообщила Евгения Кравчук.

Замглавы профильного комитета ВР отметила, что Минцифры сейчас работает над бесплатными онлайн курсами для изучения английского языка.

“Все-таки государство должно создать условия для лучшего доступа и во взрослом возрасте… Будет программа поддержки. Я думаю, что это будет программа определенных ваучеров для того, чтобы пойти на курсы или выучить онлайн", — отметила она.

Напомним, в законопроекте №9432 "О применении английского языка в Украине" определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.

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Дата публикации
Просмотры
406
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