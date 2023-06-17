Английский язык получит новый статус в Украине: в Кабмине раскрыли подробности

Кабинет министров готовит законопроект, который закрепит английский язык как язык международного общения в Украине и сделает его более доступным для изучения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Его изучение должно стать более доступным для украинцев. Провели совещание по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта. Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения", – рассказал он.

В то же время, по словам премьера, нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.

Как пояснил Шмыгаль, английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате. По его словам, украинцы должны получить эти преимущества, что поможет утверждению Украины как регионального лидера.

Напомним, что в России представители правящей партии "Единая Россия" требуют исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. При этом в РФ хотят ввести в школах и заведениях высшего образования связанные с военной подготовкой предметы.