"Анологовнет": бойцы терробороны уничтожили в Киеве три российских "беспилотника-камикадзе" (видео)

Беспилотники сбили из стрелкового оружия.

Силы территориальной обороны Киева уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата, которые оккупанты позиционируют как новейшие и высокоточные. Эти БПЛА также называют "дронами-камикадзе".

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Об этом сегодня, 23 марта, сообщили на странице Территориальной обороны ВСУ.

"Бойцы киевской терробороны из стрелкового оружия сбили три вражеских БПЛА. Как оказалось, это были новейшие российские дроны-камикадзе "КУБ". Это уже раз развеянный миф о российском "высокоинтеллектуальном оружии", которому "анологовнет"", — говорится в сообщении.

Напомним, в Яворовском районе Львовской области сбили подозрительный дрон, который фотографировал населенный пункт.