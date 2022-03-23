"Анологовнет": бойцы терробороны уничтожили в Киеве три российских "беспилотника-камикадзе" (видео)

Беспилотники сбили из стрелкового оружия.
Силы территориальной обороны Киева уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата, которые оккупанты позиционируют как новейшие и высокоточные. Эти БПЛА также называют "дронами-камикадзе".
Об этом сегодня, 23 марта, сообщили на странице Территориальной обороны ВСУ.
"Бойцы киевской терробороны из стрелкового оружия сбили три вражеских БПЛА. Как оказалось, это были новейшие российские дроны-камикадзе "КУБ". Это уже раз развеянный миф о российском "высокоинтеллектуальном оружии", которому "анологовнет"", — говорится в сообщении.
Напомним, в Яворовском районе Львовской области сбили подозрительный дрон, который фотографировал населенный пункт.