Аномалия во Львовской области: в одном из сел из-под земли прорвались гейзеры (видео)

В селе Розвадов Стрыйского района Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

Об этом сообщает местное издание Dailylviv.com.

"Сообщают, что вчера (26 апреля — ред.) в селе Розвадов возникла чрезвычайная ситуация, когда гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли. К утру уже было много ям, глубиной 4-5 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все соответствующие службы уже на месте. Местные остались без воды и электроэнергии.

Напомним, 17 апреля, в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное явление – световые столбы. Многих жителей столицы испугали эти светлые полосы на ночном небе. Как рассказали ученые, это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, являющийся вертикальной полосой света, простирающейся от солнца во время его заката или восхода.

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