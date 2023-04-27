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Аномалия во Львовской области: в одном из сел из-под земли прорвались гейзеры (видео)

Аномалия во Львовской области: в одном из сел из-под земли прорвались гейзеры (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
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Аномалия во Львовской области: в одном из сел из-под земли прорвались гейзеры (видео)

Гейзер, иллюстративный фото

Во Львовской области возникла чрезвычайная ситуация.

В селе Розвадов Стрыйского района Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

Об этом сообщает местное издание Dailylviv.com.

"Сообщают, что вчера (26 апреля — ред.) в селе Розвадов возникла чрезвычайная ситуация, когда гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли. К утру уже было много ям, глубиной 4-5 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все соответствующие службы уже на месте. Местные остались без воды и электроэнергии.

Напомним, 17 апреля, в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное явление – световые столбы. Многих жителей столицы испугали эти светлые полосы на ночном небе. Как рассказали ученые, это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, являющийся вертикальной полосой света, простирающейся от солнца во время его заката или восхода.

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Дата публикации
Просмотры
606
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