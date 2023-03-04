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Аномальная погода: в Ровенской области во время обильного снегопада ударила молния с громом (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2276
Время на прочтение
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Аномальная погода: в Ровенской области во время обильного снегопада ударила молния с громом (видео)

Фото: Freepik

На кадрах, распространяемых в Сети, слышен жуткий гром в вечернее время.

В Вараше Ровенской области вечером выпал ледяной снег и ударила молния с громом. Редкое метеорологическое явление зафиксировали в субботу, 4 марта.

Видео снегопада публикуют местные паблики.

На кадрах видно, как во время обильного снегопада появляется молния, а после этого слышно, как раздается громкий гром.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 4 марта погода в большинстве регионов Украины испортится. Синоптики объявляли первый (желтый) уровень опасности в центральных и западных областях. Так сообщалось, что ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, общее направление западное.

Отметим, что в воскресенье, 5 марта, в большинстве областей Украины будет прохладно. Местами в регионах ожидаются осадки. Кроме того, ночью порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Климатологиня Вера Балабух сообщила, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, кое-где с аномальными температурами.

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Дата публикации
Просмотры
2276
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