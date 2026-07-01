Аномальная жара - только начало: климатолог предупредила о новых "сюрпризах" от погоды в Украине

Изменение климата / © ТСН.ua

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Современное изменение климата не означает непрерывного линейного потепления. Главным признаком новой климатической реальности станут резкие температурные контрасты, когда волны экстремальной жары будут чередоваться с внезапными похолоданиями.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказала климатолог, ведущая научная сотрудница Института геофизики НАНУ Светлана Бойченко.

Как отметила эксперт, современные погодные процессы являются следствием глобального потепления. Оно формируется под влиянием двух факторов — естественных процессов и деятельности человека, однако решающую роль сегодня играет именно антропогенный фактор.

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Из-за усиления парникового эффекта климатическая система Земли находится в своеобразном возбужденном состоянии, что и приводит к различным погодным аномалиям.

«Доминирующий вклад имеет человеческая деятельность. Из-за увеличения концентрации парниковых газов усиливается парниковый эффект, что приводит к повышению глобальной температуры», — пояснила ученая.

Чего ждать украинцам

Бойченко предостерегла от ошибочного представления о том, что температура будет расти каждый год по одинаковому сценарию. Климатические процессы гораздо сложнее, и каждое следующее лето не обязательно будет жарче предыдущего. 2026 только в очередной раз демонстрирует подобные аномалии, которые наблюдались зимой, весной и летом.

По прогнозам климатологии, волны сильной жары будут повторяться и дальше, однако параллельно с этим будет происходить перестройка всей системы Земли.

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«Мы наблюдаем так называемые температурные качели. Если раньше они были более характерны для зимнего периода, то теперь проявляются в течение всего года весной, летом, осенью и зимой. Климатическая система Земли находится в своеобразном возбужденном состоянии, поэтому мы все чаще видим различные погодные аномалии», — подытожила Бойченко.

Она добавила, что наряду с жаркими периодами в Украине возможны и довольно продолжительные похолодания, более холодные зимы и затяжные прохладные весны.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на начало июля. В первые дни июля в Киеве ожидается жара без осадков, однако уже через несколько дней в столице резко станет холоднее сразу на 10 градусов.

Также, по словам Семилита, именно в начале июля в Украине установится более комфортный температурный режим, а признаки новой волны экстремальной жары в ближайшее время пока не прогнозируются.

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