Аномально жарко и без капли дождя: прогноз погоды в Украине на среду, 14 июля

Аномально жарко и без капли дождя: прогноз погоды в Украине на среду, 14 июля

В регионах будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В среду, 14 июля, в Украине будет сухо и очень жарко.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не предусматриваются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киеве 14 июля также будет сухо. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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