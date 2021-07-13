Аномально жарко и без капли дождя: прогноз погоды в Украине на среду, 14 июля

В регионах будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В среду, 14 июля, в Украине будет сухо и очень жарко.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не предусматриваются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.
В Киеве 14 июля также будет сухо. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.