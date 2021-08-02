Аномальное лето в Украине: бездомные животные ведут борьбу за выживание

«Это лето очень жаркое. Температура в наших деревянных домиках составляла +47°C», — рассказывает Александра Мезинова, директор приюта для бездомных животных «Сириус» в Киевской области.

Лето 2021 года уже прозвали аномальным. В июне-июле отметка на градуснике часто достигала +30°C и выше. Как приюты для бездомных животных борются с жарой? И что может сделать каждый из нас, чтобы помочь домашним питомцам, уличным котам и собакам, а также животным из приюта пережить этот непростой период?

Старость — недоступная роскошь для бездомных животных

Как животное становится бездомным? Обычно его выгоняют хозяева или кот/собака живет на улице с рождения. Иногда питомец пропадает без вести, и тогда отыскать его и вернуть домой практически нереально.

Большинство из тех, кто попал на улицу, погибает от негативных погодных условий, голода, травм, болезней. При этом рождение бездомных животных не контролируется, и появляется все больше и больше котят и щенков, которых ждет участь их беспризорных сородичей.

Александра Мезинова, директор приюта «Сириус», уверена — решение вопроса с бездомными животными возможно лишь при участии государства и только при комплексном подходе. Среди обязательных условий, по ее мнению, «тотальная плановая стерилизация бездомных животных, стерилизация животных, которые не представляют племенной ценности, гуманное отношение к животным».

Суть таких действий — сократить численность популяции котов и собак, а также приучить украинцев быть ответственными за своих питомцев. А пока этого не произошло, владельцы приютов, зоозащитники и волонтеры пытаются уберечь бездомных животных от аномальной жары.

Как уберечь животное от теплового удара и отравления в жаркую погоду

Котам и собакам, живущим на улице, очень легко получить тепловой удар. По словам Александры, избежать этого помогают три вещи: свежая вода, тень и прохлада. Полностью согласна с ней и Екатерина Балюк, врач-ветеринар компании Mars Украина. Она дает советы, как помочь животным пережить летний зной.

«Обеспечьте животному постоянный доступ к жидкости. Кормите часто, но маленькими порциями. Не оставляйте еду на весь день — она может обветриться и спровоцировать отравление. Если животному стало плохо (например, ослабел пульс и дыхание, появились рвота, потеря сознания), как можно быстрее доставьте его в ветеринарную клинику», — рекомендует Екатерина.

Но, пожалуй, самое главное, что важно сделать для животного, — предоставить ему надлежащие условия содержания. К сожалению, выполнить это не под силу даже приютам, где многие кошки и собаки круглосуточно находятся в металлических клетках с ограниченным пространством. Такое содержание лишь усугубляет негативное влияние жары.

Приюту «Сириус» частично удалось решить эту проблему. Серьезным шагом стало создание так называемого «Кошкиного дома» — отдельного просторного помещения (комнаты в здании), спроектированного специально под потребности котов.

«Кошкин дом» решает проблему защиты и социализации бездомных животных

«Коты обычно живут в группах-прайдах, но в то же время это животные, которые любят отдыхать отдельно друг от друга. И когда котам предоставлена возможность найти свой индивидуальный уголок, домик, лежанку, это очень способствует мирному отношению друг к другу, положительно влияет на психологическую обстановку», — рассказывает Екатерина о важности создания в приютах комнат для котов со специальными домиками-лежанками.

«Кошкин дом» — один из таких проектов, реализованных приютом «Сириус» при поддержке компании Mars Украина. Помещение адаптировано по аналогии с жильем людей, но с «мебелью» и аксессуарами для кошек: деревянными ящиками-домиками, мягкими подстилками, когтеточками, игрушками. Сейчас здесь прохладно, а зимой будет уютно и тепло.

Александра не скрывает радости, что ей удалось реализовать задуманное: «Я попросила сделать такой подарок мне на день рождения. Откликнулась компания Mars Украина и еще много людей, которые любят животных. Мы очень рады, что наконец-то в нашем приюте появился современный кошкин дом. Мне нравится, и, я вижу, что и котам нравится!».

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