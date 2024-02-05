Аномальное потепление: прогноз погоды в Украине на неделю, 5-11 февраля

Почти по всей территории Украины будет наблюдаться нетипичная теплая и влажная погода.

На этой неделе с 5 февраля по 11 февраля в Украине ожидают теплые дни.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 5 февраля

В большинстве областей Украины пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5°С, днем +3...+8°С; в южных областях и в Крыму ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С.

Вторник, 6 февраля

Ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных и южных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В северных и восточных регионах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем 0...+5°С. В западных и южных областях ночью +2…+7 °С, днем +6…+11 °С, в Одесской области +11…+16 °С.

Среда, 7 февраля

Ночью в центральных, северных и восточных областях, днем северных и западных регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, на севере Левобережья -4...+1°С; днем +6…+11 °С, в южной половине +11…+16 °С.

Четверг, 8 февраля

В большинстве областей, кроме южной части, ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…+5 °С, в южных и восточных областях +2…+7 °С.

Пятница, 9 февраля

Ночью в западных и южных областях днем на большей части страны ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем в северных и восточных областях -1...+4 °С, на остальной Украине +3...+8 °С, в южной половине и на Прикарпатье +10 ...+15 °С.

Суббота, 10 февраля

В северных и восточных областях небольшой снег, дождь, местами гололедица. На остальной Украине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, на севере Левобережья -3...+2°С; днем +5…+10 °С, в западных, центральных и южных регионах +12…+17 °С.

Воскресенье, 11 февраля

В Украине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +9…+14 °С, в Прикарпатье, Одесчине и в Крыму местами +15…+20 °С.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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