Аномальное тепло и угроза пожаров: в каких областях ожидать до +19, а где будет холоднее всего

В Украину пришло аномальное тепло / © ТСН.ua

В Украину пришло аномальное мартовское тепло - мощный антициклон прогрел воздух до рекордных показателей.

Однако вместе с солнечной погодой пришла и опасность: метеорологи предупреждают, что отсутствие осадков и сухая прошлогодняя трава существенно повышают риск возникновения масштабных пожаров в экосистемах.

Какой будет погода в Украине в ближайшее время и в каких областях ожидать +19 градусов тепла — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

В Украине царит антициклон, который принес аномально теплый и сухой воздух. Как объясняет синоптик Наталья Птуха, солнечная погода без осадков продержится до конца недели. Днем столбики термометров будут подниматься до +17 градусов выше нуля, хотя ночью еще возможен легкий «минус».

По ее словам, немного свежее сейчас только в Карпатах и на северо-востоке. Наталья Птуха отметила, что в субботу, 14 марта, весеннее тепло начнет постепенно угасать, а уже после 15 числа погода изменится: из Европы придут атмосферные фронты, которые принесут больше облаков и периодические дожди.

Однако, по ее словам, существенного похолодания не ожидается — температура упадет лишь на несколько градусов.

В свою очередь, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что блокирующий европейский антициклон «Konrad» уже перемещается на юго-восток. По его словам воздушные массы из Средиземноморья обеспечат солнечную и сухую погоду, что по температурным показателям соответствует концу марта.

Как отмечает синоптик, к пятнице, 13 марта, дневная температура вырастет от +10 до +15 градусов тепла, а местами прогреется даже до +17 градусов. В то же время он отметил, что ночи останутся прохладными (от 0 до +5 градусов тепла), но уже без заморозков. Утром возможны кратковременные туманы, которые быстро исчезнут с появлением солнца.

Между тем в Украинском гидрометцентре отмечают, что 11 марта в Украине синоптическая ситуация не изменится — погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления.

Однако ожидается переменная облачность в западных областях. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в Украине 11 марта будет колебаться:

ночью — от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза;

днем — от +12 до +17 градусов тепла, на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 11 марта / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают о снеголавинной опасности. В среду, 11 марта, на высокогорье Ивано-Франковской области из-за оттепели объявлен третий уровень опасности.

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о пожарах, которые может спровоцировать антициклон

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что снег только недавно сошел, а в регионе уже объявили пожароопасный период. Он пояснил, что из-за антициклона «Konrad» установилась сухая и аномально теплая погода: 10 марта столбики термометров поднялись до +15 градусов тепла, а во Франковске зафиксировали рекордные +18,8 градусов тепла.

По словам метеоролога, такие условия мгновенно высушивают прошлогоднюю траву, что создает огромные риски.

«Особой угрозой является сжигании травы на приусадебных участках или прошлогодней стерни на фермерских полях, вдоль дорог, ведь есть вероятность опрокидывания огня на природные участки, леса, железнодорожные пути и даже жилые дома. Такие необдуманные действия негативно влияют на состояние окружающей природной среды — загрязняется атмосферный воздух и появляется реальная угроза здоровью человека», — отметил Постригань.

В Украине объявили пожароопасный период / © reporter-tv.net

По прогнозам синоптика, сухая погода без осадков в Украине продержится как минимум до 20 марта. Температура будет на 6-7 градусов выше нормы, хотя ночью еще возможны небольшие морозы.

Погода в Киеве

На Киевщине 11 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится.

Температура воздуха по области составит от +3 до -2 градусов мороза ночью, днем воздух прогреется до +17 градусов тепла.

В Киеве, по данным портала Sinoptik, ожидается до +16 градусов тепла днем. В то же время 11 марта небо в столице будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Ночью столбики термометра будут показывать от +7 до +3 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 марта

Погода во Львове

На Львовщине 11 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Температура воздуха ночью составит от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19 градусов.

Во Львове в среду ожидается также облачная погода с кратковременными прояснениями. Температура ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла, днем воздух прогреется до +17. +19 градусов тепла.

Погода в Харькове

В среду, 11 марта, на Харьковщине ожидаетсямалооблачная погода без осадков. Ветер будет умеренным, юго-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью по области температурные показатели будут колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов тепла.

В Харькове ночная температура составит от 0 до +2 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут комфортные +12…+14 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в Днепре 11 марта синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Температура по области будет колебаться:

ночью от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла;

днем от +12 до +17 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометра будут показывать:

ночью от -1 градуса мороза +1 градуса тепла;

днем от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Запорожье

На Запорожье всю неделю погоду будет определять высокое атмосферное давление. По словам синоптиков, будет ясно и обойдется без осадков.

Ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до приятных от +12 до +17 градусов тепла.

Погода в Запорожской области на неделю на неделю / © Укргидрометцентр

По данным портала Sinoptik, в Запорожье 11 марта небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +6 градусов ночью до +15 градусов днем.

Погода в Запорожье 11 марта

