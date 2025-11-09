- Дата публикации
Аномальное тепло в ноябре: неожиданный прогноз синоптика
Ноябрь в Украине будет теплее, со средней температурой на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
Погода в Украине остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В общем ноябрь, скорее всего, будет теплее, чем должен быть. Впрочем, сильного повышения температуры не произойдет.
Об этом сообщила представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха «24 Каналу».
По ее данным, средняя месячная температура в ноябре может превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса. Согласно прогнозу «Укргидрометцентра», в течение месяца ожидается 1,6-7,5 градуса тепла.
По ее словам, в целом температура воздуха может быть как высокой, так и низкой, поскольку ноябрь переходящий месяц. Все же в ближайшее время сильные морозы синоптики не прогнозируют, пока удерживается тепло.
Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины еще стоит ждать «бабье лето» с дневным максимумом до +18 градусов.