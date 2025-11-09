Аномальное тепло в ноябре: неожиданный прогноз синоптика

Последний месяц осени будет несколько теплее своей климатической нормы / © Associated Press

Погода в Украине остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В общем ноябрь, скорее всего, будет теплее, чем должен быть. Впрочем, сильного повышения температуры не произойдет.

Об этом сообщила представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха «24 Каналу».

По ее данным, средняя месячная температура в ноябре может превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса. Согласно прогнозу «Укргидрометцентра», в течение месяца ожидается 1,6-7,5 градуса тепла.

По ее словам, в целом температура воздуха может быть как высокой, так и низкой, поскольку ноябрь переходящий месяц. Все же в ближайшее время сильные морозы синоптики не прогнозируют, пока удерживается тепло.

