Аномальную жару сменят похолодание и дожди: синоптик рассказала, когда украинцам ждать изменения погоды

Аномальную жару сменят похолодание и дожди: синоптик рассказала, когда украинцам ждать изменения погоды

В "Укргидрометцентре" прогнозируют похолодание.

Погода в Украине в ближайшие дни начнет меняться. Жара немного спадет и начнутся дожди. Такие погодные условия продержатся как минимум до середины следующей недели.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, сообщают "Факты".

По ее словам, в ближайшие дни в Украине температура воздуха в среднем днем опустится до +23 градусов, ночью столбики термометров достигнут лишь +13 градусов.

"Температура ночью будет держаться в рамках +15 ... + 20 градусов. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс +18 ... + 23", — рассказала Наталья Голеня.

Также синоптики прогнозируют дожди, которые 2-3 июля обойдут только Восток. С 4-5 июля осадков не прогнозируют западным регионам. А 6-7 июля погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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Погода в Украине: дожди пройдут в большинстве регионов

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