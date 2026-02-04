Аномальные морозы отступают: когда украинцам ждать смену погоды и новую волну холодов

В феврале сильные морозы начнут отступать

Украина пик аномальных морозов, однако холодная погода задержится еще на несколько дней.

Синоптики прогнозируют постепенное потепление уже с 5 февраля, впрочем, расслабляться не стоит. Февраль готовит температурные качели, сильный ветер и новую волну холодов во второй декаде месяца.

Сколько еще украинцам терпеть морозы — читайте в материале ТСН.ua.

Украина прошла пик аномальных морозов

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook отметил, что Украина уже прошла пик аномальных морозов.

Украина уже прошла пик аномальных морозов / © ТСН

Постригань отметил, что январь 2026 года стал одним из трех самых холодных за последние 30 лет (на 3,5°C ниже нормы). Уровень осадков был рекордным за 5 лет, достигнув 1-1,5 месячной нормы.

Кроме того, в январе было зафиксировано «в четыре раза больше нормы дней с морозами минус 10 градусов и ниже», тогда как дней с оттепелью было вдвое меньше климатической нормы — восемь вместо привычных шестнадцати.

«Промерзание почвы на юго-востоке области более 40 сантиметров наблюдается крайне редко: последний раз в 2017 году в Чигирине и в 2008 году в Смеле», — добавил он.

Когда придет потепление и надолго ли оно задержится

С 5 февраля ожидается постепенное изменение синоптической ситуации, отмечает начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань

«С 5 февраля стартует перестройка: котловина циклона Romina, наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря, постепенно оттеснит антициклон Daniel с аномальной стужей за восточные границы нашего государства», — пояснил синоптик.

Также по прогнозу синоптика Наталки Диденко несмотря на ожидаемое потепление, погода в Украине будет оставаться неустойчивой из-за снега, сильного ветра и колебания давления.

Резкого потепления украинцам ожидать не следует

Она сообщила, что ночью 5 февраля еще будут морозы (от -5 до -17°, холоднее всего — на северо-востоке), но днем температура поднимется до -3…+5°. Снег ожидается на севере, западе и в центре, на востоке и юге — сухо.

Днем 5 февраля сильный юго-восточный ветер (порывы 15-20 м/с) усилит ощущение холода. В Киеве возможен снег с гололедом, ветер и резкие колебания давления, температура -8…-10° ночью и -4…-6° днем.

Однако синоптики отмечают, что резкого потепления ожидать не следует. Оно будет медленным из-за тяжелого холодного воздуха. После кратковременного потепления, 9-11 февраля возможно новое похолодание, но уже с 12 числа морозы начнут отступать.

Когда в Украине фиксировали температурные рекорды

Зима 1929 года считается самой суровой в Украине за ХХ век. Снегопады, начавшиеся еще осенью 1928 года, продолжались до середины апреля, пишет Главред. На западе страны многометровые сугробы парализовали железнодорожное сообщение — для расчистки путей во Львове даже использовали переоборудованный гусеничный танк.

Морозы охватили всю страну. В Киеве 9 февраля температура дважды опускалась до -32,2°C, в Крыму фиксировали невиданные -25°C.

Однако, по данным Укргидрометцентра абсолютный температурный минимум в истории наблюдений принадлежит Луганску: там 8 января 1935 года зафиксировали -41,9°C, повторив рекорд 1900 года.

Большинство рекордных морозов в разных регионах Украины (от -34,9°C в Житомире до -38,9°C во Владимире), по данным метеоархивов, было зафиксировано именно в период с 1920 по 1940 годы.

Для сравнения, самой суровой зимой за последние пять веков историки называют 1709 год, когда экстремальные морозы вызвали катастрофические последствия по всей Европе.

Какой будет погода в Украине в феврале

По прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2026 года температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме.

Средняя месячная температура будет колебаться от 4° мороза до 2° тепла, при этом на юге, востоке и в части центральных регионов она может быть на 1,5° выше привычных показателей. Ожидаемое количество осадков составит 29-67 мм, а в Карпатах местами достигнет 83 мм.

Синоптики прогнозируют до -6 мороза в феврале

В целом для февраля в Украине характерна средняя температура 0-6° мороза, хотя в Крыму и на Закарпатье она часто является плюсовой.

Абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1° мороза. На Волыни, в Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами до 37,2-39,0° мороза.

Абсолютный максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одесской, Винницкой областях и в Крыму — до +23,0-24,4°. На высокогорье Карпат 9,5-11,1° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм. В то же время в Карпатах, на Закарпатье и на высокогорье — 104-108 мм.

