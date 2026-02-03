Аномальные морозы в Украине: когда ожидать потепления и будет ли новая волна холода

Зима / © Pixabay

В Украине пик аномальных морозов пройден, однако холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля, а в середине месяца возможна новая волна похолодания.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в Facebook.

По его словам, самая холодная ночь в условиях антициклона приходится на предрассветные часы и она уже прошла. «Из позитива — пик нынешней стужи пройден. В условиях антициклона ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади», — отметил Постригань.

Он подчеркнул, что тенденция последних лет к мягким, так называемым европейским зимам сформировала ложное представление об отсутствии сильных морозов. «Тенденция мягких, что называется европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально-холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили — зима может быть и такой», — заявил руководитель гидрометцентра.

По данным наблюдений, в понедельник метеостанции Черкасской области зафиксировали самые низкие температуры с начала этой зимы. «Сегодня метеостанции Черкасской области зафиксировали в воздухе 22-25 градусов мороза, на поверхности снега — до 29 градусов мороза, и это самая низкая температура с начала нынешней зимы», — сообщил Постригань. Для сравнения он привел данные из Северной Европы: «В это время в Норвегии, в городе Хоннингсвог, было плюс 2 градуса. Вот такое необычное распределение температур».

По прогнозу синоптиков, сильные морозы будут удерживаться еще как минимум сутки. «Еще 4 февраля сильные морозы сохранятся: ночью 18-23 градуса мороза, днем 8-13 градусов мороза», — уточнил он.

С 5 февраля, по словам Постриганя, ожидается постепенное изменение синоптической ситуации. «С 5 февраля стартует перестройка. Котловина циклона Romina, наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря, постепенно оттеснит антициклон Daniel с аномальной стужей за восточные границы нашего государства», — отметил он.

В то же время резкого потепления ожидать не стоит. «Потепление будет медленным: тяжелый, сухой и холодный воздух не так быстро сдвинуть. Поэтому на очень резкое изменение погоды не рассчитываем», — подчеркнул синоптик.

Вместе с тем он предупредил о вероятности нового похолодания во второй декаде месяца. «По предварительным прогностическим оценкам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения. К счастью, это уже не та стужа. Мы уже следим за этим процессом», — сообщил Постригань.

Он также подвел климатические итоги января 2026 года, назвав его «неклассическим». «Январь 2026 года был холоднее нормы на 3,5 градуса и вошел в тройку самых холодных за последние 30 лет», — отметил он. По его словам, количество осадков составило 1-1,5 месячной нормы, что является наибольшим показателем за последние пять лет.

Кроме того, в январе было зафиксировано «в четыре раза больше нормы дней с морозами минус 10 градусов и ниже», тогда как дней с оттепелью было вдвое меньше климатической нормы — восемь вместо обычных шестнадцати. «Промерзание почвы на юго-востоке области более 40 сантиметров наблюдается крайне редко: последний раз в 2017 году в Чигирине и в 2008 году в Смеле», — добавил он.

По данным гидрометцентра, толщина льда на водохранилище вблизи Черкасс достигла 30 сантиметров. «Последний раз так замерзал водоем в 2019 году», — сообщил Постригань.

Подытоживая, он отметил, что холодная погода еще будет сохраняться. «Зима еще царит, но до весны — 25 дней», — резюмировал начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 3 февраля прогнозируется холодная погода и морозами. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.