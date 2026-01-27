Аномальные погодные условия парализовали железную дорогу: по всей стране существенно задерживаются поезда (список)

Поезд. / © Associated Press

На утро 27 января по всей стране задерживается большое количество рейсов «Укрзализныци». Движение поездов затруднено из-за аномальных погодных условий. Самая сложная ситуация сложилась в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередачи.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

По данным компании, обнаружено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 гонках движение переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов. Обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Заметим, по данным УЗ, некоторые рейсы задерживаются в пути на пять-восемь часов. Среди причин называют обесточение и технические причины. Кроме того, из-за задержки на границе в пути задерживается поезд Пшемысль Главный — Запорожье-1.

Наибольшие отставания от графика у рейсов:

№38 Одесса — Ужгород +7:50

№78 Одесса — Ковель +6:00

№166 Одесса — Черновцы +5:55

№12 Одесса — Львов +5:38

№106 Одесса — Киев +5:07

Детальнее о задержках поездов можно узнать в приложении или на сайте «Укрзализныци» — uz-vezemo.

Напомним, в феврале «Укрзализныця» запускает новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса-Рахив, он будет курсировать ежедневно. Первый рейс из Одессы запланирован на 3 февраля, из Рахова — от 4 февраля. Маршрут поезда будет проходить через ряд городов. В частности, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Ясиню.