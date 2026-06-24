Аномальные температуры надвигаются на Украину: синоптикиня предупредила украинцев об опасности

Украину накроет экстремальная волна жары до +37 градусов / © Associated Press

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В период с 28 по 30 июня из - за стремительного потепления по всей территории Украины наступит самая сильная температурная аномалия . В эти дни столбики термометров будут достигать критических меток, что может существенно повлиять на самочувствие людей и требует соблюдения строгих правил безопасности.

О точных датах температурных рекордов и полезных советах по сохранению здоровья рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

Пик жары и температурные рекорды

С воскресенья по вторник, 28-30 июня, в стране предполагается максимальное повышение температуры воздуха. В большинстве регионов ожидается стабильная жара от +31 до +35 градусов Цельсия.

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Однако иногда солнце будет припекать еще сильнее, разогревая воздух до экстремальных показателей в +35…+37 градусов.

Советы по сохранению здоровья

Из-за таких погодных условий специалист советует избегать прямых солнечных лучей в период с 11 до 16 часов и пить как можно больше обычной воды. Метеозависимым людям следует заранее подготовиться к возможным приступам мигрени и резким скачкам артериального давления.

Также синоптикиня призвала быть крайне осторожными с уличной пищей и тщательно мыть зелень, предпочитая термически обработанную продукцию, чтобы избежать проблем с пищеварением.

«Потихоньку пересмотрите холодильник, а особенно морозильник, как раз пора починить там», — посоветовала Наталья Диденко.

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Напомним, экстремальная жара уже охватила Европу . Из-за высоких температур погибли десятки людей и тысячи птиц. Невыносимые погодные условия по всему региону привели к массовому закрытию школ, перебоям с электроснабжением и известным убыткам в сельском хозяйстве.

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