Аномальный холод еще вернется: синоптик назвал сроки нового похолодания

В Украине уже с 22 января влажный и более теплый атлантический воздух «попробует разбавить» арктический холод. Впрочем, холод еще вернется.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

«Прогнозируем (от 22 января — Ред.) период с ослаблением морозов до -2º…-7º, периодически выпадает снег», — сообщил синоптик.

Однако, подчеркнул он, поступление более теплого воздуха вместе с осадками и туманами будет способствовать образованию сложных отложений — гололеда и изморози — на проволоках, ветвях деревьев и земной поверхности.

Однако это небольшое потепление в Украине будет продолжаться недолго, отметил он Постригань.

«По предварительным прогностическим расчетам, аномальный холод временно еще вернется в конце января. Зима продолжается», — добавил эксперт.

Напомним, в Украину пришел мороз из Сибири. Антициклон из Сибири обычно приобретает мощность на пике зимы — январь и начало февраля, когда фиксируются самые низкие температуры.

Обычно эта зона высокого давления ограничивается Уральскими горами, и на запад и европейскую часть России заходит не часто. Однако если он выходит за пределы Уральских гор, то под его влияние попадает Украина, Польша и даже Германия.