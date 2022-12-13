Аноним "заминировал" торговый центр в Черновцах: фото

Неизвестный заявил о взрывчатке в ТЦ.

В торговом центре в Черновцах ищут взрывчатку из-за уведомления о заминировании.

Об этом сообщает "АСС" со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 13 декабря, поступило сообщение о заминировании торгового центра "Формаркет" в Черновцах. Следовательно, информацию о заминировании проверяют", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Напомним, в Печерском районе Киева задержали 51-летнего мужчину, который позвонил по телефону на линию "102" и сообщил о заминировании Офиса президента. У него дома во время обыска была обнаружили советскую символику.

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